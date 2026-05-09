美國維珍尼亞州最高法院否決重劃選區方案　不利民主黨選情

美國維珍尼亞州（Virginia）最高法院5月8日（周五）裁定，該州不得使用選民已批准的新國會選區劃分圖，藉此協助民主黨在眾議院中贏得多達4個新席位，此舉預計將對民主黨在中期選舉中的選情造成衝擊。



《衛報》（The Guardian）報道，法院以4比3的投票結果裁定，州議會在批准選區劃分圖時，並未遵循適當的憲法程序。選區劃分圖在上個月的公投中獲得選民通過。

法院在裁決書中寫道，「此項違憲行為已使隨後的公投結果蒙上無法剔除的污點，並使其法律效力歸於無效」。

2026年5月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮接受記者提問。（Reuters）

這項裁決打擊了民主黨在全國各地反制共和黨主導州政府推動選區重劃的努力，可能導致民主黨眾議員落選，並增加特朗普（Donald Trump）盟友在11月中期選舉中保住國會下議院多數席位的機會。

共和黨人則對法院的裁決表示歡迎，特朗普亦稱之為「共和黨和美國的巨大勝利」。維珍尼亞州該項裁決出台之際，正值共和黨領導的南部各州份爭相重新劃分國會選區。