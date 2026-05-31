維珍尼亞州巴士撞6車　5人死亡包括一家四口　華裔巴士司機遭起訴

美國維珍尼亞州警方5月30日表示，當地的州際高速公路周五發生一宗車禍，一輛巴士與至少撞上六輛車，造成至少5人死亡，包括準備出席婚禮的一家四口，另有近50人受傷。涉事華裔巴士司機Jing S. Dong在事件中受傷，目前被控兩項誤殺罪名，另有其他指控待定。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述州警方報道，涉事巴士事發時正載着乘客從紐約前往北卡羅來納州，而巴士在未有減速避讓情況下，於州際公路先撞上一輛輛雪佛蘭Suburban，後者接着再撞上一輛極品（Acura）SUV及其他車輛。

2026年5月29日，美國維珍尼亞州警方稱，一輛旅遊巴士當日凌晨撞上一輛運動型多用途車，在一條高速公路上引發連環車禍，造成5人死亡，44人受傷。圖為車後被燒毀的一架Acura運動型多用途車。（X@ScottThuman）

涉事極品SUV被撞後起火，車內四人遇難，分別為一名45歲男子、一名44歲女子、一名13歲女童和一名7歲男童。報道稱，死者為一家四口，他們當時正前往南卡羅來納州參加婚禮。另外，涉事雪佛蘭Suburban內一名25歲女子也在車禍中死亡。

州警方表示，初步調查顯示，當時車道的交通速度正在減慢，而巴士卻沒有減速；美國家運輸安全委員會（NTSB）成員查普曼（Tom Chapman）則表示，以事發時碰撞的速度和嚴重程度，即使巴士有煞車作用也不大。

查普曼稱，他們正對事件進行調查，包括調查Jing S. Dong在意外發生前72小時內的行為，了解司機曾否吞吸食毒品或涉及飲用酒精等問題。

查普曼另外提到，司機的語言能力將是NTSB調查的一部份。運輸部長達菲（Sean Duffy）此前引述警方指 ，華裔巴士司機不懂英語，並批評這種情況不可以接受。