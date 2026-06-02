馬斯克變性女兒穿黑白流蘇內衣　拍Rihanna Savage x Fenty的廣告

樂壇天后Rihanna個人內衣品牌Savage X Fenty的社交媒體周一（6月1日）發布美國富豪馬斯克（Elon Musk）的跨性別女兒薇薇安珍娜威爾遜（Vivian Jenna Wilson）的廣告照片。



樂壇天后Rihanna個人內衣品牌Savage X Fenty的社交媒體2026年6月1日發布美國富豪馬斯克（Elon Musk）的跨性別女兒薇薇安珍娜威爾遜（Vivian Jenna Wilson）的廣告照片。（Facebook@SavageXFenty）

在廣告照片中，威爾遜穿着印有「驕傲」、「酷兒」、「愛」等字樣的內衣。Savage X Fenty附文稱：「薇薇安就是她所說的那個人」。

樂壇天后Rihanna個人內衣品牌Savage X Fenty的社交媒體2026年6月1日發布美國富豪馬斯克（Elon Musk）的跨性別女兒薇薇安珍娜威爾遜（Vivian Jenna Wilson）的廣告照片。（Facebook@SavageXFenty）

威爾遜原名為賽維爾亞歷山大馬斯克（Xavier Alexander Musk），2004年出生。

樂壇天后Rihanna個人內衣品牌Savage X Fenty的社交媒體2026年6月1日發布美國富豪馬斯克（Elon Musk）的跨性別女兒薇薇安珍娜威爾遜（Vivian Jenna Wilson）的廣告照片。（Facebook@SavageXFenty）

變性後，馬斯克曾直言威爾遜「已象徵性死亡」。馬斯克認為，自己因為遭「欺騙」，在威爾遜16歲時授權同意其接受性別重置治療，沒人跟他說，青春期阻斷劑其實就是不孕藥物。

威爾遜則回應馬斯克是名缺席的父親，且對她的女性化特質相當殘忍，痛批馬斯克易怒、冷漠且自戀。