印度20歲男想當女生　上網睇片學變性手術　持刀自宮險送命

印度一名正準備公務人員考試的20歲男子，因從14歲起就渴望成為女性，日前在北方邦城市安拉阿巴德（Prayagraj）租屋處觀看網路教學影片後，試圖自行進行變性手術，導致重傷送醫。



據《印度時報》報道，SRN醫院資深外科醫生辛格（Santosh Singh）表示，這名來自阿梅蒂（Amethi）的男性考生，父親是農夫、母親是家庭主婦。他目前在北阿拉巴德租屋準備印度聯邦公務員考試（UPSC）。據了解，該名考生先是在網路上觀看手術教學影片，並向當地醫生諮詢變性手術相關資訊。

印男上網自學「變性手術」險送命。（示意圖/pexels@daniel-reche）

當地時間9月10日，這名考生自行注射麻醉劑後，使用手術刀進行自殘。當麻醉藥效退去後，他因劇烈疼痛向房東求助，隨後被緊急送往泰傑·巴哈杜爾·薩普魯醫院，後轉診至SRN醫院治療。

到院時，該名男考生流血不止，經緊急手術後，目前情況穩定。辛格醫生指出，病患表示自己從14歲開始就想要成為女性。醫院已告知其家屬相關治療選項，包括正規的性別重置手術。醫院精神科團隊也將為病患進行評估並提供諮商輔導。

