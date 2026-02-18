變性女入日本溫泉女湯　自揭看到可愛女生「心跳加速」引軒然大波

有一天，日本一位自稱已經完成戶籍性別變更的跨性別女性——我們姑且稱她為A小姐——去了這家温泉。泡完湯後，她在某位YouTuber的影片評論區裏，分享了這段經歷。



她寫道：自己的戶籍性別已經是女性，是個從男性轉變而來的人。去泡温泉時，她事先向工作人員說明了自己的情況。工作人員爽快地回答：「沒問題哦，請進去吧。」於是，她走進了女浴池。泡在熱水裏，放鬆身心本該是件愜意的事。但A小姐接着描述：就在她觸手可及的地方，有一位20多歲的女生：

長得超級可愛。

她坦白道，看到那位女生，自己「還是會心跳加速」。就是最後這句話，點燃了輿論的導火索。

一條評論引發的風暴▼▼▼

A小姐的留言很快被截圖，在推特、論壇等社交平台上瘋傳。短短幾天，轉發、評論數以萬計，直接衝上了日推熱搜。

爭議焦點集中在幾個地方：首先，A小姐明確點出了温泉店名；其次，她詳細描述了浴池內其他女性的外貌；最關鍵的是，她承認自己仍會對女性產生「心跳加速」的感覺。許多日本網民感到強烈不適，評論區瞬間被各種聲音淹沒。

事件發生後不久，日本網民高度關注此事（X圖片）

「真的太噁心了。」一條獲大量讚好的評論寫道。這種直白的厭惡感，代表了相當一部分人的反應。

更具體的批評接踵而來：

如果仍然覺得女性有性吸引力，那就不該進入女浴池。

這條評論獲得了近兩萬點讚。在很多人看來，浴池是赤裸相對的極度私密空間，任何帶有「性意味」的注視或感受，都會徹底破壞那份安全感。

「如果這都不算男人，那怎樣才算？」有人發出尖鋭質問。儘管A小姐戶籍已是女性，但在批評者眼中，「生理性別」才是判斷的唯一標準。

怒火也燒向了温泉設施本身。

「允許她進入的温泉也是共犯。」

「我絕對不會再去那家了。」



不少女性網民表示，以後選擇温泉時會格外警惕，甚至有人開始整理「允許跨性別者進入女浴池的店鋪黑名單」。

情緒最激烈的評論則上升到法律層面：「根本就是犯罪行為。無論戶籍怎麼變，生理男性就是不能使用女性浴池。」雖然這並非嚴格意義上的法律觀點，卻反映出部分民眾的強烈觀感。

温泉店與官方的兩難

輿論發酵後，被點名的温泉設施壓力山大。1月7日，店家負責人出面回應，但態度十分謹慎：「目前無法確認具體事件，對於設施內部的使用規定及未來應對措施，也無法作出說明。」——essentially，就是一句「無可奉告」。

店家確實進退兩難。承認吧，可能得罪大批感到不安的女性顧客；否認或辯解吧，又可能被指責歧視跨性別群體。沉默，成了暫時的避風港。

那麼，日本官方對此到底有何規定？其實，日本厚生勞動省在2023年6月就發布過相關公告，明確指出：

公共浴池的男女區分，應該以身體特徵為準。浴池和旅館的經營者必須確保，即使心理認同為女性的生理男性，也不能進入女浴池。

然而，這個「身體特徵」的定義，存在解釋空間。厚生勞動省醫藥生活衛生局生活衛生課的負責人在接受媒體採訪時補充道：「即使出生時為男性，但如果通過變性手術或其他方式，將身體特徵轉變為女性，也可以進入女浴池。」換句話說，官方的態度是：關鍵不在於戶籍或心理認同，而在於當下的、外在的生理特徵。但這在實際操作中極難判斷，難道要讓工作人員在門口進行「肉眼鑑定」嗎？

規定模糊 民間的自主行動就多了起來

2024年7月，有網民發現，日本一家酒店在公共浴池貼出了醒目告示：「大浴池的男女判斷以身體特徵為準，請依據身體特徵使用相符性別的浴池。戶籍為女性但身體特徵為男性者，不得進入女浴池。」

網民發現，日本一家酒店對客人的男女區分以生理性別為準。（示意圖，Getty Images）

這張告示被拍下傳到推特，瞬間爆火，獲得了超過12萬點讚。評論區一片支持之聲：

「全國各地的温泉設施都應該推廣這種做法！」

「現在這麼做的旅館越來越多了，太好了。」

「我終於能安心泡澡了，不用再糾結身邊的人究竟是真的女性，還是隻是自稱女性。」



這些點讚背後，是大量女性對於「安心入浴權」的強烈訴求。在日本的文化中，公共浴池不僅是清洗身體的地方，更是一個放鬆、社交，甚至帶有某種精神淨化意味的場所。安全與安心，是底線。

但另一方面，跨性別群體則感到被排斥和傷害。對於已經完成變性手術、外貌聲音都已女性化的人來說，這張告示等於將她們拒之門外，是一種公開的羞辱。一位跨性別女性在匿名論壇寫道：

看到那個告示，我哭了。我覺得這個社會沒有我的容身之所。

「那如同噩夢一般的經歷」

爭議中，一些女性權益活動家的聲音格外引人注目。民間團體「找回女性權利與尊嚴會」的代表青谷由香裏女士，就多次講述自己與朋友的遭遇。她曾在女廁所隔間裏，聽到旁邊傳來明顯的男聲，隨後看到一位穿着女裝、但面部骨骼和身形明顯是男性的「女性」走出來。「那一刻，我感到的是恐懼，而不是包容。」她說。她的朋友更有一次在女浴池的直接遭遇：一位生理特徵仍為男性的「女性」進入浴池，儘管對方儘量保持距離，但朋友仍然全程緊繃，完全無法放鬆，匆匆洗完便逃離了。「對她來說，那如同噩夢一般的經歷。」

青谷女士擔憂的，遠不止於成人的不適感：

性別認同是主觀的，無法客觀判斷。如果社會將主觀認同作為標準，那麼缺乏判斷能力的孩子們，也可能在更衣室、浴池等場所暴露在風險之下。

