特朗普政府提議對巴西加徵25%關稅　指控貿易等做法操作不公

美國貿易代表辦公室（USTR）6月1日表示，特朗普政府已提議對巴西多項進口商品加徵25%的懲罰性關稅，原因是認定巴西在從數碼貿易到非法砍伐森林等一系列問題上的做法不公平。



路透社報道，USTR指擬議的新關稅方案，將於7月15日截止日期前進行公眾諮詢，部分商品將被排除在外。

USTR指，其去年根據《1974年貿易法》第301條款啟動的對巴西不公平貿易行為調查發現，巴西的做法「不合理並對美國商業造成負擔或限制」，故此可以對巴西加徵懲罰性關稅。

2026年5月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的內閣會議上發表演講。（Reuters）

關於對巴西的調查結果，USTR說，擬議的25%新關稅不適用於根據1962年《貿易擴展法》第232條規定，受國家安全相關關稅約束的巴西進口商品。這些商品包括對鋼鐵、鋁和銅徵收50%的關稅，對由這些金屬製成的成品徵收25%的關稅，以及對機動車輛和汽車零部件徵收25%的關稅。

豁免的產品則包括多種水果和堅果、原油和石油產品、藥品化合物，有機化學品和化肥。此外，牛肉、咖啡、稀土、某些其他金屬和礦石以及巴西飛機和飛機零部件也在此豁免之列。

有巴西官員批評，美國對巴西加徵新關稅的動機是政治性的，而非技術性的。