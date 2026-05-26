巴西總統盧拉確診早期皮膚癌　需接受放射治療

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）確診早期皮膚癌，已開始接受預防性放射治療。其辦公室及醫生5月25日公布，80歲的盧拉4月24日已接受手術，切除基底細胞癌（BCC）。



圖為2026年5月12日，巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）出席打擊犯罪組織計劃的啟動儀式，低頭時被媒體攝下頭皮畫面。（Reuters）

位於巴西聖保羅的醫院Sirio-Libanes Hospital 發布醫療報告，顯示盧拉在接受手術後，需進行補充治療，即對頭皮進行預防性表層放射治療（Superficial radiotherapy），強調盧拉的日常活動不受影響。

巴西總統府發言人同日稱，盧拉確診為早期癌症，將接受15次放射治療，以防進一步病變。

圖為2026年3月1日，巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的長子、參議員弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）在巴西聖保羅出席總統初選造勢活動。（Reuters）

路透社報道，巴西10月舉行大選，盧拉預計競逐連任。目前，他在多項民調中，領先右翼挑戰者、前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）兒子弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）。

盧拉為巴西歷來最大年紀的在任總統，健康過去也曾出問題，包括2011年接受喉癌治療、2024年因摔倒致頭部受傷與輕微腦出血。