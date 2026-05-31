伊波拉｜譚德塞訪民主剛果重災區籲團結抗疫　巴西通報一疑似病例

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5月30日到訪位於剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果或剛果金）的伊波拉疫情重災區省份，他敦促居民尋求治療並採取安全的葬禮方式，以防止病毒傳播，又呼籲各方團結應對疫情。同日，巴西衞生部門通報一宗疑似病例，該病人近期曾到訪民主剛果。



路透社報道，譚德塞周六到訪民主剛果的疫情重災區伊圖里省（Ituri），並在當地首府布尼亞（Bunia）發表講話。他表示，由於引發這次疫情的邦迪布焦毒株（Bundibugyo virus）沒有獲批的疫苗或治療方法可應對，因此隔離、疼痛管理等早期安寧紓緩醫療至關重要。

2026年5月30日，世界衛生組織總幹事譚德塞訪問民主剛果伊波拉疫情重災區。圖為他抵達伊圖里省首府布尼亞（Bunia）的機場時洗手。（Reuters）

譚德塞敦促居民，避免進行與死者接觸的傳統葬禮儀式，警告染疫死者的遺體仍具有高度傳染性。他表示：「我理解失去親人的痛苦，也明白妥善緬懷逝者有多麼重要......（但）我們必須盡一切努力，避免再有生命逝去。」

譚德塞強調：「我們不是來告訴大家該怎麼做，我們是來傾聽......支持你們共同實施這些（應對疫情的）解決方案。」

2026年5月30日，世界衛生組織總幹事譚德塞訪問民主剛果伊波拉疫情重災區。圖為他抵達伊圖里省首府布尼亞（Bunia）機場的一刻。（Reuters）

巴西同日宣布，他們正在調查聖保羅州（São Paulo state）一宗疑似伊波拉病例，該病人近期到訪民主剛果，回國後出現發燒症狀，目前已被安排在專科醫院隔離。