巴西大選｜民調：盧拉與博爾索納羅兒子對決 支持率不相上下
撰文：洪怡霖
出版：更新：
一項周六（5月16日）公布、新的民意調查顯示，巴西現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）兒子弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）勢均力敵。
Grupo Folha傳媒集團旗下民調公司Datafolha發布的最新數據指，在近2004人作答的最新調查當中，如果如果盧拉和弗拉維奧進入第二輪投票，兩人均獲得45%支持率，另有9%受訪者表示將投下棄權票，剩餘1%受訪選民稱尚未做出決定。
半島電視台報道，這項民意調查是於弗拉維奧證實曾與涉嫌領導數十億美元詐騙計劃被捕的銀行家Daniel Vorcaro簽署為父親傳記電影籌資的合約之前、5月12日和13日進行。
這意味着民調結果未反映出受訪者對弗拉維奧與Daniel Vorcaro簽約一事的看法。換言之，若民調在此事之後進行，支持率或輿論傾向可能出現變化。
博爾索納羅減刑受阻 巴西最高法院下令暫緩國會通過的新法案中國巴西歐盟組建全球碳定價聯盟 推動碳定價政策促進環境保護巴西總統盧拉晤特朗普 討論關稅貿易等議題 冀攜手開發關鍵礦產巴西校園爆發槍擊案 13歲學生持繼父槍闖學校致2死2傷