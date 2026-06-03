美國政府撤銷反武器化基金　禁止審議特朗普稅務協議仍有效

美國代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）宣佈撤銷18億美元（約141億港元）的「反武器化基金」計畫，但禁止未來審計美國總統特朗普（Donald Trump）過往稅務記錄的協定將繼續有效。



路透社報道，布蘭奇星期二（6月2日）在眾議院撥款小組委員會的聽證會上說，不會繼續推進這項基金計畫。

特朗普和特朗普企業此前因2019年至2020年稅務申報資訊遭一名前承包商洩露，起訴美國國家稅務局並索賠100億美元。今年5月雙方達成和解，特朗普同意撤訴。美國司法部隨後於5月18日宣佈設立一項總額18億美元的「反武器化基金」，用於賠償聲稱遭受政府「武器化」針對的人士。和解協議還規定，美國國家稅務局不得就特朗普、他的親屬及關聯企業此前提交的稅務申報發起審計。

這項基金計畫罕見遭到共和黨議員強烈反對。

2026年5月31日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）返回白宮時揮手。（Reuters）

布蘭奇2日告訴議員：「我們不會繼續推進這項基金，一切到此為止。」但布蘭奇也告訴議員們，他與特朗普達成的禁止對特朗普本人或他的家人過去稅務記錄進行審計的協定維持有效。

布蘭奇是特朗普的前私人律師，特朗普4月初撤銷邦迪（Pam Bondi）的司法部長職位後，由擔任副司法部長的布蘭奇出任代司法部長。

一名熟悉白宮想法的人士說，布蘭奇能否消除共和黨議員對「反武器化基金」的疑慮，將影響他在白宮的政治前景。

本文獲《聯合早報》授權轉載

