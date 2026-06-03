特朗普：白宮記者協會晚宴7月24日重新舉行　已獲邀請並計劃出席

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月2日表示，此前因發生槍擊而中斷的白宮記者協會（WHCA）晚宴，已確定改期至7月24日舉行，他已接受邀請並計劃出席。



特朗普在社交平台發文稱，獲白宮記者協會主席姜偉嘉（Weijia Jiang）邀請出席並發表講話，他已計劃出席。他表示，不確定屆時會否發表尖銳言論，但一切很快就會見分曉。

特朗普又稱，重新舉辦晚宴是件好事，因為「不能讓瘋狂分子改變我們的生活方式，甚至改變活動安排」，預計這將是一場「一票難求」的活動。

2026年4月25日，美國華盛頓特區，執法人員拘留在白宮記者協會晚宴上發動槍擊的疑犯艾倫（Cole Tomas Allen）。（Reuters）

他又透露，新一場晚宴將在華盛頓特區賓夕法尼亞州大道（Pennsylvania Avenue）的華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Washington DC）舉行，並稱該酒店及宴會廳是自己參與建設的項目。

今年4月25日，在華盛頓特區希爾頓酒店（Washington Hilton）的白宮記者協會晚宴發生槍擊，在場的特朗普需緊急撤離。31歲疑犯艾倫（Cole Tomas Allen）被捕，他被指企圖暗殺特朗普及其他政府官員。

白宮記者協會（WHCA）於2日表示，新一次晚宴的安全措施將大幅加強。