特朗普：美伊持續對話 停止溝通報道屬假新聞
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月2日在社交平台表示，伊朗與美國數日前已停止對話的報道屬「假新聞」，純屬虛假和錯誤。他強調，美伊對話一直在持續進行。
特朗普發文稱，美伊之間的對話一直在持續進行，對話將走向何方，誰也說不準，「但正如我對伊朗所言，無論如何，現在是你們達成協議的時候了。你們已經這樣拖了47年，絕不能再讓這種狀況繼續下去了！」
伊朗半官方的法爾斯通訊社（Fars news agency）6月2日引述知情人士報道，伊朗和美國之間就諒解備忘錄展開的溝通已於數日前停止。
美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）同日在國會聽證會上也稱，美國仍在與伊朗談判，但不確定何時能達成協議。他表示，與伊朗的協議「可能在今天達成，可能明天達成，也可能下周達成」，也不保證最終一定能達成一份獲得國會認可的協議。
魯比奧又稱，美方並未提議解除對伊朗的制裁，也未提議允許其動用被凍結的資金，以此作為換取霍爾木茲海峽重開的條件。
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