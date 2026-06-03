日本颱風｜薔薇掠過本州南部 和歌山縣部份地區發最高級洪水預警
撰文：劉耀洋
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日本今年第6號颱風「薔薇」6月3日掠過本州南部，氣象廳於早上宣布對和歌山縣部份地區發布最高級別的5級特別洪水警報，呼籲民眾轉移到地勢較高、不易被洪水淹沒的安全地方。
日本放送協會（NHK）報道，「薔薇」截至當地周三凌晨3時在和歌山縣附近以時速約40公里向東北偏東方向移動，最大風速為每秒25米，最大瞬間風速為每秒35米。氣象廳其後於早上6時30分舉行記者會，宣布對流經和歌山縣南部的古座川發布5級特別洪水警報。
氣象廳表示，當地河流已出現氾濫的情況，民眾現在撤離到避難中心更加危險，因此呼籲人們轉移到地勢較高的地方。
日本共同網報道，古座川町同日上午對位處下游流域的862戶家庭共1672人發布緊急通知，要求居民立即採取行動確保生命安全。
NHK引述消息指，小座川河水水位暴漲並已越過堤岸，導致多地出現道路、房屋被淹沒的情況。
截至周三上午11時，「薔薇」正掠過靜岡縣對出東南海域，正以每小時40公里的速度持續向東北移動。
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