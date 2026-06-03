日本颱風｜薔薇掠過本州南部　和歌山縣部份地區發最高級洪水預警

日本今年第6號颱風「薔薇」6月3日掠過本州南部，氣象廳於早上宣布對和歌山縣部份地區發布最高級別的5級特別洪水警報，呼籲民眾轉移到地勢較高、不易被洪水淹沒的安全地方。



日本放送協會（NHK）報道，「薔薇」截至當地周三凌晨3時在和歌山縣附近以時速約40公里向東北偏東方向移動，最大風速為每秒25米，最大瞬間風速為每秒35米。氣象廳其後於早上6時30分舉行記者會，宣布對流經和歌山縣南部的古座川發布5級特別洪水警報。

日本今年第6號颱風「薔薇」於2026年6月3日掠過本州南部，氣象廳於當日早上宣布對流經和歌山縣南部的古座川發布最高級別的5級特別洪水警報。（NHK截圖）

氣象廳表示，當地河流已出現氾濫的情況，民眾現在撤離到避難中心更加危險，因此呼籲人們轉移到地勢較高的地方。

日本共同網報道，古座川町同日上午對位處下游流域的862戶家庭共1672人發布緊急通知，要求居民立即採取行動確保生命安全。

NHK引述消息指，小座川河水水位暴漲並已越過堤岸，導致多地出現道路、房屋被淹沒的情況。

日本今年第6號颱風「薔薇」於2026年6月3日掠過本州南部，氣象廳於當日早上宣布對流經和歌山縣南部的古座川發布最高級別的5級特別洪水警報。圖為古座川的情況。（NHK截圖）

截至周三上午11時，「薔薇」正掠過靜岡縣對出東南海域，正以每小時40公里的速度持續向東北移動。