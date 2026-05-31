颱風「薔薇」襲沖繩恐掀「10米巨浪+17級強陣風」　日本高度警戒

今年第6號颱風「薔薇」（Jangmi，韓國提供名稱，即一種玫瑰）持續朝日本南方海域逼近，根據日本氣象單位表示，5月31日上午9時位於沖繩南方海面，以每小時約15公里速度朝北北西方向移動，將持續增強，預計6月1日至2日挾帶暴風圈逼近沖繩。



薔薇颱風直撲沖繩

《琉球新報》報道，目前颱風中心氣壓為980百帕，中心附近最大風速每秒30米，最大瞬間風速達每秒45米，威力不容小覷。氣象預報指出，自5月31日上午6時起未來24小時內，沖繩地區累積降雨量可達80毫米。

報道表示，到了6月1日，沖繩預估最大平均風速將增強至每秒35米，最大瞬間風速更可達每秒50米，相當於17級以上強陣風；海面浪高則可能達到10米，並伴隨強烈湧浪。

日本氣象台呼籲，6月1日至2日期間須嚴密防範暴風、高浪及湧浪帶來的危險，同時警戒豪雨可能引發的土石流、低窪地區淹水，以及河川水位暴漲甚至氾濫等災害。

由於颱風仍有進一步增強空間，相關單位提醒沖繩居民及旅客密切留意最新颱風動態，提前完成防颱措施，避免前往海邊及山區等危險地帶，以確保人身安全。

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