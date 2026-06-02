日本颱風｜薔薇逼近九州南部逾330航班取消　數萬戶停電沖繩16傷

日本今年第6號颱風「薔薇」6月2日在日本奄美地區附近朝偏北方向移動，逼近九州南部，至3日料將靠近西日本至東日本的太平洋一側。受天氣影響，日本6月2日有超過330個航班取消，主要集中在九州。當地有數萬戶停電，沖繩縣至少16人輕傷。



根據日本氣象廳，薔薇6月2日正午在鹿兒島縣屋久島西南偏西120公里，正以每小時30公里的速度向東北方向移動。預計薔薇之後抵近九州南部後，至3日這段時間將靠近四國地區以及本州太平洋一側。

2026年6月2日下午，日本九州宮崎市的天氣情況（影片截圖）

共同網報道，氣象廳表示可能將向多地發出「4級危險警報」，即所有人員需要從危險區域撤離，提醒要高度警惕地質災害、低窪地區浸水以及巨浪。氣象廳預測，奄美、西日本和東日本的太平洋一側將刮起能導致行駛中貨車翻側的強風。

日本氣象廳2026年6月2日發布的颱風路徑預測圖（日本氣象廳網站）

逾330航班取消 數萬戶停電

受颱風影響，6月2日超過330個航班取消，主要集中在九州地區，其中日航取消170航班，全日空取消67航班，包括所有往返鹿兒島和宮崎機場的航班。

東海道新幹線可能從6月3日起暫停行駛，東京都市圈部份常規路線已暫停營運。

鹿兒島縣已有超過3萬戶家庭遭遇停電，宮崎縣約870戶家庭停電。