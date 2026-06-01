颱風薔薇6.1晚直擊沖繩料轉吹九州　那霸機場停航包括港航及快運

颱風「薔薇」（Jangmi）6月1日逼近日本沖繩，預計在同日晚上直擊當地。沖繩本島受到暴風雨影響，那霸機場1日有大約400個航班取消，當中包括香港航空及香港快運來往香港及沖繩的班次。氣象部門估計，「薔薇」在未來數天為九州及本州多個地方帶來惡劣天氣。



日本放送協會（NHK）及日本氣象協會指，「薔薇」在1日早上吹襲宮古島後，同日晚上最接近沖繩本島，當地將持續降雨，局部地區或有暴雨。而在1日早上6時半的過去3小時內，那硼市及宮古島市平良分別錄得每秒27.8及23米的最大瞬間風速。

當局預計沖繩及奄美地區在2日繼續受暴風圈影響，料錄得最大風速每秒35米；最大瞬間風速則可能達每秒50米，氣象部門警告強風或足以吹斷電線杆，呼籲沖繩民眾提防暴風及大浪、山泥傾瀉、低窪地區水浸和河流水位上漲等風險。

受到「薔薇」影響，1日大約400個往來沖繩的航班被迫取消，根據香港國際機場的網站顯示，香港快運UO842D、香港航空HX676D及HK658D原定在1日早上前往沖繩的航班分別延至2日中午過後出發；快運UO844及UO824原定在1日下午起飛的沖繩航班則取消。

香港國際機場裝站顯示，6月1日有5班前往沖繩的航班分別延期或取消。（機管局網站截圖）

「薔薇」吹襲沖繩後，預計向東移動，逼近九州及西日本地區，西日本及東日本面向太平洋地區估計由2日起未來兩至三天受到強風雨帶影響，九州南部在2日早上的24小時內可能錄得200毫米降雨量。