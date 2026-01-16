日菲簽協議加強軍事後勤互助　中方：暴露日本推動再軍事化企圖

日本和菲律賓1月15日簽署一項防衛協議，該協議允許兩國軍隊在進行聯合訓練時，免稅提供彈藥、燃料、食品和其他必需品。對此，中國外交部發言人郭嘉昆1月16日主持例行記者會時表示，此舉暴露出日本右翼勢力推動再軍事化、重走軍事擴張老路的企圖。



央視報道，在例行記者會上，有記者提問指，日本與菲律賓簽署協議加強軍事後勤互助，日本方面表示，日本也將向菲律賓提供數百萬美元安全援助，以加強雙方所謂「準同盟關係」，詢問中方對此有何評論。

2026年1月15日，菲律賓外長拉薩羅（Ma. Theresa P. Lazaro）和日本外相茂木敏充，在菲律賓馬尼拉大都會帕賽市，手持已簽署的雙邊軍事後勤協議握手。（Reuters）

郭嘉昆表示，中方一貫認為國家間開展合作不應針對第三方或損害第三方的利益，不應破壞地區的和平與穩定，日本軍國主義曾在二戰期間侵略菲律賓，以武力和脅迫手段迫害菲律賓人民，殘忍殺害中國外交領事官員，這一歷史必須銘記，這些血債必須償還，這類罪行必須清算。

郭嘉昆亦稱，東南亞國家和國際社會對日本軍事安全動向批評聲音不斷，日方不但不反省收斂，反而編造藉口擴軍備武，出口殺傷性武器，暴露出日本右翼勢力推動「再軍事化」，重走軍事擴張老路的企圖。所有愛好和平的國家和人民都應該堅決抵制日本軍國主義死灰復燃和「再軍事化」，維護地區和平穩定。