美日菲台灣周邊聯合軍演突破南海　解放軍發聲：堅決捍衛國家主權

共同社報道，菲律賓、日本和美國周四（2月26日）在菲律賓巴丹群島（Batanes）和台灣之間的巴士海峽附近，結束為期四天的海上演習。這是該演習首次擴展到南海以外。中國解放軍南部戰區發聲，中方將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定。



菲律賓軍方表示，周二（24日），該國空軍的兩架FA-50戰鬥機、日本海上自衛隊的一架P-3C巡邏機和美國海軍的一架P-8A偵察機在巴丹群島上空進行巡邏。同日，安東尼奧·盧納號（Antonio Luna）和美國海軍驅逐艦杜威號（USS Dewey）進行包括反潛作戰在內的演習。

巴士海峽位於台灣以南，地處菲律賓最北端，是國際航運貿易關鍵咽喉及戰略海域。

菲律賓海軍護衛艦「安東尼奧·盧納號」上校蒙福特（Jennifer Monforte）表示，此次演習旨在增強武裝部隊協同作戰能力，以確保印太地區「自由開放」。

2025年1月17日開始，菲律賓和美國在南海展開一連兩日的海上聯合軍演。圖為菲律賓軍方派出的安東尼奧·盧納號護衛艦（FF-151）。（資料圖片，X/ @TeamAFP）

她強調此舉不應引起鄰國擔憂，不應被視為挑釁。演習期間，中國海軍兩艘艦艇在不同日期出現。

中國解放軍南部戰區表示，2月23日至26日，南部戰區海軍在南海海域進行例行巡航。菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定。戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定。