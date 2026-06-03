英鎊紙幣將迎改版　狐狸鯊魚有機會取代邱吉爾等歷史人物

英國新版紙幣或將更換圖案，考慮採用狐狸、鯊魚與海鸚等野生動物形象，取代現行印上的前首相邱吉爾（Winston Churchill）、作家珍奧斯汀（Jane Austen）及科學家圖靈（Alan Turing）等著名歷史人物圖像。目前，英倫銀行聯合野生動物專家篩選出18種候選動物，將向公眾徵集推薦意見，徵集截止至7月3日，最終結果將於年底公布。



路透社報道，此次改版引發英國社會不少爭議與及觀點分歧。英國多個黨派包括保守黨、英國改革黨（Reform UK）與自由民主黨（Liberal Democrats）等提出異議，認為移除歷史人物圖案，會讓重要歷史人物淡出公眾視野，不利於歷史傳承。

民眾也秉持不同立場，有人主張保留歷史人物，認為應結合時代背景正視歷史，守護歷史記憶；而亦有人表示野生動物理應獲得國家層面的認可與關注。

2025年11月8日，英格蘭銀行的員工在倫敦的銀行外展示樣本鈔票。（Getty）

英倫銀行表示，新版紙幣仍會保留英國君主頭像，其餘圖案最終由央行行長敲定，該行同時強調，新圖案不會單純依據公眾投票結果，還需兼顧紙幣辨識度，以及英格蘭、蘇格蘭、威爾士、北愛爾蘭四地地域特色。