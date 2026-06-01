高市早苗宴請菲律賓總統　High爆哼唱《Hey Jude》　網民反應兩極

日本首相高市早苗會見訪問東京的菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.），5月28日設宴款待，晚宴片段在網上流出，在樂團演奏披頭四（The Beatles）的《Hey Jude》等經典歌曲時，高市早苗面對著小馬可斯，神情興奮地一邊揮手一邊哼唱。網民對此反應兩極，既有人稱讚她大搞音樂外交，也有網民認為她有失禮節。



在宴會上，樂團演奏披頭四的《Hey Jude》、約翰連儂（John Lennon）的《Imagine》、Eric Clapton的《Wonderful Tonight》等。

流出的片段顯示，高市早苗坐在小馬可斯的對面，兩人席間均有加入哼唱，期間高市早苗臉上掛著燦爛笑容，把食指和中指併攏，一邊揮手一邊隨音樂搖擺身體。

在小馬可斯哼唱一段《Wonderful Tonight》歌曲後，表現熱情的高市早苗表達稱讚之意，更向他說道「總統先生…… 要不要我給你介紹一家唱片公司？」

高市早苗除了哼唱《Hey Jude》外，晚宴上日方與菲方眾人又一起伴著音樂唱《Imagine》。

網民對此反應兩極，既有網民認為高市早苗實現音樂外交，成功與菲律賓一方拉近距離，指是「社交達人的真正力量」，也有網民批評高市早苗的舉動有失禮節、令人尷尬，指「她是不是喝酒太多？」