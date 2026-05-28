小馬可斯訪日本　日菲升級夥伴關係　擬啟動軍事情報保護協定談判

日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）於5月28日舉行會談，雙方達成多項重要共識，宣布將日菲雙邊關係升級為「全面戰略夥伴關係」，同時確定加深安保、經貿、供應鏈等多領域合作布局。



據日本共同社報道，即將發表的日菲聯合聲明草案《共織未來》顯示，雙方「對東海、南海局勢表達嚴重關切，強調反對憑藉武力或脅迫單方面改變現狀」，主張依據國際法和平解決海洋爭端。相關言論暗指東海中日釣魚島爭議、南海中菲海域分歧等熱點問題。

2026年5月28日，日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）出席聯合記者會。（Reuters）

報道指，雙方同意正式啟動《軍事情報保護協定》（GSOMIA）談判，旨在推進機密安全情報共用機制搭建，並確定儘早舉行外長防長「2+2」磋商。此外，日菲在草案中再度確認日美菲三邊合作的重要性，表態將聯動澳洲、印度等理念相近國家，凝聚區域協作力量。

中國官媒央視總台記者李衛兵則指，對於日菲加強防務軍事合作的動向，有評論認為相關舉措充分暴露日本高市早苗政權試圖借助菲律賓插手南海、擴張在亞太地區的軍事影響力，從而突破戰後國際社會對日本的軍事限制，使日本成為所謂「正常國家」的戰略意圖。

據報道，草案還提及中國的出口管制可能「嚴重影響全球供應鏈」，並提出經濟層面上，日菲將加深關鍵礦產、半導體、可再生能源等核心領域合作，提升區域供應鏈韌性。