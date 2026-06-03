巴拿馬大規模越獄至少3死9傷　數十囚犯仍在逃

巴拿馬帕柯拉市（Pacora）拉霍伊塔監獄（La Joyita penitentiary）6月1日發生大規模越獄事件，196名囚犯越獄，其中123人被重新抓獲。事件造成至少3人死亡、9人受傷。其中123人被重新抓獲，造成至少3人死亡、9人受傷。



事發時，獄方正試圖轉移和重新分配一些囚犯，約40名囚犯撞開監區的大門，衝到院子中並翻越監獄的圍欄，試圖越獄。

巴拿馬警察局長Jaime Fernández當天在新聞發布會表示：「昨天情況十分危急。我們知道哪些囚犯還在獄中，也知道哪些囚犯在逃，我們會把他們的照片發到社交媒體上，以便大家能參與舉報。」

2026年6月1日，巴拿馬帕柯拉市（Pacora）拉霍伊塔監獄（La Joyita penitentiary）發生大規模越獄事件。（Newsroom Panama）

Jaime Fernández透露，3名死者均為在押人員，另有6名在押人員和3名警員受傷，巴拿馬安全部門已出動1200名執法人員參與搜捕。他還呼籲在逃人員盡快向有關部門投案自首，否則將面臨新的法律後果。

拉霍伊塔監獄是巴拿馬規模最大、管理難度最高的監獄之一。巴拿馬監獄管理總局4月30日發布的報告顯示，該監獄在押人員達到約4800人，遠超設計容量，其運轉接近極限狀態。

據有關部門記錄，在2026年初的140天內，巴拿馬各地共發生230宗兇殺案，其中許多與幫派衝突、地盤爭奪和毒品走私有關。