美國等6國聯合聲明批中國施壓巴拿馬　北京：無中生有、顛倒黑白

美國、玻利維亞、哥斯達黎加、蓋亞那、巴拉圭與千里達和多巴哥4月28日發表聯合聲明，支持巴拿馬主權，並指責中國近期的行動是試圖將海上貿易政治化。中國外交部指，有關言論完全是無中生有、顛倒黑白，批評美國四處造謠抹黑。



巴拿馬最高法院於1月下旬，宣布廢止一項授予和記黃埔旗下港口公司經營巴拿馬運河兩側關鍵碼頭的特許權。此後，中国對巴拿馬籍船隻的拘留與檢查激增，被多方視為報復行為。

聲明稱，正「警惕地監測」中國有針對性的經濟壓力及近期影響懸掛巴拿馬國旗船隻的行動，強調巴拿馬是海上貿易體系的支柱，必須不受不必要的外部壓力。

2026年3月24日，巴拿馬甘博亞市，無人機拍攝的畫面顯示，懸掛巴哈馬國旗的液化天然氣運輸船「濃州丸」（Nohshu Maru）號正滿負荷運轉，駛過巴拿馬運河。（Reuters）

經營相關港口近30年的和記黃埔已拒絕法院裁決，指控巴方非法扣押財產，並提起國際仲裁，索賠超過200億美元。美國此前已加大施壓，要求遏制中國在戰略水道周圍的影響力。

對此，中國外交部發言人林劍周三（4月29日）回應稱有關言論完全是無中生有、顛倒黑白。將港口問題泛政治化、泛安全化的是美國，惺惺作態、四處造謠抹黑的還是美國。

中方主管部門依法依規對船舶進行正常檢查；中方在巴拿馬有關港口問題上的立場是明確的，將堅定維護中方正當權益。中方也奉勸有關國家，不要被別有用心的勢力蒙蔽和利用。