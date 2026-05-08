巴拿馬總統稱對華關係改善　中國已向巴方傳遞解決意願

巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）周四（5月7日）透露，在圍繞港口問題引發的一段緊張期之後，巴拿馬和中國的關系已出現緩和跡象。



巴拿馬最高法院今年1月裁定，香港長和集團旗下巴拿馬港口公司持有巴拿馬運河兩個港口的運營合同違憲，巴拿馬政府2月下旬正式接管了這兩個港口。此後，北京被指對懸掛巴拿馬國旗的船只實施騷擾和扣押，被視為對裁決的報復；中國官方否認相關指控，稱這為「無中生有，顛倒黑白」。

2026年4月9日，巴拿馬，巴爾博亞港（Balboa port）。（Reuters）

據法媒報道，穆利諾此前曾說，巴拿馬船只在中國港口被扣留的情況「呈指數級增加」。不過，他周四受訪時說，相關數量已「有所下降」。

穆利諾說，「在理性的推動下，這一曾迅速升級的緊張局勢已開始緩解」，並稱中國政府已向巴方傳達通過法律途徑解決爭議的意願，並稱此舉是「向前邁出的一大步」。他強調，類似爭議不應「通過在港口扣押船只的方式」解決。