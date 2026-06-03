瑞士將舉行「人口1000萬上限」公投　最新民調顯示過半反對

瑞士右翼政團人民黨（Swiss People's Party）6月14日將發起公投，要求直至2050年，永久居民人口上限設定為1000萬，並終止與歐盟的人員自由流動協議。對此，3日公布的民調顯示，多數選民傾向否決這項提案，局勢較此前發生明顯轉變。



相關提案源於民眾對人口激增的擔憂，瑞士人口已從2002年的730萬增至去年的910萬，人口快速增長給住房、交通、教育、醫療等公共基礎設施帶來巨大壓力。

最新民調資料顯示，52%受訪者反對該提案，45%表示支持，其餘民眾尚未表態。而四月底民調中，支持與反對比例持平，民眾態度已出現明顯分化。

2024年12月12日，聖誕前夕，人們行走在瑞士蘇黎世的街道。（Getty）

支持者認為，嚴控移民能夠保護環境、遏制社會犯罪問題。同時，反對者表示，瑞士發展依賴外籍技術勞工，限制移民不利於國家發展。

目前，瑞士政府明確反對該提案，認為此舉會破壞瑞歐合作關係，重創本國貿易與經濟發展。