冰島取代瑞士成為全球最昂貴國家　500ml啤酒貴達114元

冰島時隔多年再次超越瑞士，成為全球最昂貴的國家。



彭博社報道，冰島白領工會Viska的經濟師希爾馬森（Vilhjalmur Hilmarsson）以歐盟統計局和冰島中央銀行的數據得出這一結果。他說，冰島的物價水平目前比瑞士高出三個百分點。

根據歐盟統計局的數據，冰島物價上一次超過瑞士是在2018年。

這一發展凸顯了這個大西洋小型經濟體面臨的挑戰。旅遊業是冰島的主要增長引擎，冠病疫情後旅遊業強勁激增，推動經濟反彈和物價上漲，冰島央行正努力遏製物價。

資料圖片：冰島的街頭（Getty）

希爾馬森說：「旅遊業是服務業通脹的巨大推手。旅遊業需求壓力推高了工資。另一個重要因素是住房，且直接受到旅遊業的影響。一個例子是，遊客通過民宿出租平台愛彼迎（Airbnb）與當地居民爭奪住房。」

然而，根據歐盟統計局2024年可取得的最新數據，經購買力調整後，瑞士的物價水平仍比冰島高出7個百分點以上。

冰島白領工會的數據顯示，冰島的食品價格比食品價格同樣居高的其他北歐國家還高出44%。奶製品和雞蛋的價格高出75%，肉類價格高出71%。當地媒體稱，一品脫（約500ml）啤酒售價高達1800冰島克朗（約114港元），咖啡店一杯拿鐵也要1000冰島克（約64港元）。

冰島旅遊局最近的一項調查顯示，不斷上漲的成本已開始阻礙遊客到來。

希爾馬森說：「從長遠來看，冰島並未建立起富有生產力的行業。我們過度依賴勞動密集型產業，這會持續造成通脹壓力。我們需要培育更多支柱產業。」

文章獲《聯合早報》授權轉載

