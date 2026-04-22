瑞士雪山氣象直播驚現活春宮　情侶2681米山頂打野戰被看光

位於瑞士伯恩阿爾卑斯山脈、海拔2681米的福爾峰（Faulhorn）通常以一件事聞名：壯麗的景色、清新的山間空氣，以及相當寧靜祥和的氛圍。惟這個著名景點近日卻成為網民的熱話，一對登山情侶攻頂後，竟直接在山頂露台旁若無人地交合，而整個過程全被現場的氣象直播鏡頭拍下，更一度在網上直播。有網民看見這段直播不禁表示：「山上應該很冷吧」。



據瑞士媒體《20分鐘報》報道，一名讀者本來只是想知道當日山上的天氣如何。於是他點擊了網絡攝錄機，結果看到的遠不止陽光燦爛。在木製平台上：一對裸體男女。在湛藍的天空下，他們不是在健行或野餐，而是在進行一項非常激烈的「山地活動」：這對男女正在做愛。

2026年4月22日，圖為瑞士伯恩邦的福爾峰（Faulhorn），海拔高度2,681米。（網絡圖片）

當然，這位讀者純粹出於對氣象的興趣而持續關注畫面，甚至還計時：大約十分鐘後，登頂嘗試結束了。然後，兩人消失了。這位讀者略帶諷刺地評論道：「起初我忍不住笑了。後來我想：在山上做這種事有點冷啊。」網絡攝影機拍攝的畫面隨後被刪除。

網絡攝錄機的負責人其後表示：「雖然我們的直播可以自動打格仔，人們無法辨認出他們，但我們立即刪除了這些影像。」

這些相機在安裝時就被預先編程，設定了所謂的「打格仔」功能，並透過人工智能自動對人物進行像素化處理。 「福爾霍恩峰上的攝影機也是如此。」

報道指，過去也發生過類似的事件，負責攝錄機的工作人員表示：「有人竟然膽敢把光屁股對着攝錄機鏡頭。」