瑞士火車站持刀襲擊3人傷　被捕疑犯曾喊「真主至大」被定性恐襲

瑞士蘇黎世附近城市溫特圖爾（Winterthur）5月28日發生持刀襲擊案，造成3人受傷。警方表示，31歲具瑞士和土耳其雙重國籍疑犯被捕，事件被定性為恐怖主義行為。



事發於當地上午約8時30分，地點為溫特圖爾火車站。當局指出，疑犯為當地居民，逞兇時現場有多名勇敢民眾，包括一名為保護學生挺身而出的老師。由於警方及時行動，也避免事件造成更嚴重傷亡。

瑞士報章《Blick》報道，根據掌握的現場視頻顯示，疑犯從溫特圖爾火車站跑出來時，曾以阿拉伯語高喊「真主至大」。

圖為2026年5月28日，瑞士蘇黎世附近城市溫特圖爾（Winterthur）發生持刀襲擊案，社交平台流傳疑犯被捕畫面。（X截圖）

蘇黎世警方指出，疑犯曾於2015年因散佈極端組織ISIS的宣傳而被舉報，當局將循此方向調查。

警方表示，3名傷者均為男性，分別28歲、43歲和52歲，兩人腿部被刺傷，一人頸部被刺傷。其中兩人已出院，一名大腿中刀男子需接受手術。