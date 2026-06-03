緬甸外交部長丁貌瑞明起訪華　為就任後首次

中國外交部6月3日宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，緬甸外交部長丁貌瑞（Tin Maung Swe）4日至6日對中國進行正式訪問。



中國外交部發言人毛寧表示，中國和緬甸是傳統友好鄰邦和命運共同體，建交76年來，雙方弘揚胞波情誼（PhaukPhaw Relation，緬甸語，意為兄弟情誼），秉持共同宣導的和平共處五項原則精神，同甘共苦，守望相助，持續深化全面戰略合作，給兩國人民帶來實實在在的利益。

2026年4月25日，緬甸新任總統敏昂萊在內比都會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（中國外交部）

毛寧又指，緬甸新政府履職後，王毅外長4月底訪緬，就發展中緬友好關係、推進各領域務實合作同緬方深入交換意見，達成積極共識。丁貌瑞此訪是他就任外長後首次訪華，將實現兩國外長短時間內互訪，充分體現雙方對深化中緬命運共同體建設的政治意願和積極態度。中方期待屆時同緬方探討加深四大全球倡議框架內合作，推動中緬命運共同體建設取得更多務實成果。