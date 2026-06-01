緬甸倉庫爆炸數十死　傷者包括一中國公民　中國外交部：已獲救治

中國外交部發言人林劍6月1日在例行記者會上回答記者就緬甸一處倉庫爆炸事故提問時表示，傷者包括一名中國公民，目前已獲救治。



林劍表示，5月31日，緬甸撣邦南坎鎮的一處倉庫發生爆炸事故，造成多人傷亡，一名中國公民受傷。中方對事故的遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬和傷者致以誠摯慰問。

事件發生後，中方第一時間向緬甸相關方核實情況，請其盡最大的努力救治受傷的中國公民。目前受傷中國公民已獲得救治。中方將繼續密切關注調查進展，為事故的善後提供必要協助。

此前據當地民兵組織稱，緬甸東北部靠近中國邊境的一個由叛亂武裝控制的彈藥庫發生爆炸，造成至少39人死亡，75人受傷，目前尚不清楚爆炸原因。英國廣播公司（BBC）和當地媒體Shwe Phee Myay News Agency較早前則指，事故造成至少55人死亡。

社群媒體上流傳的影片顯示，現場升起滾滾濃煙，隨後發生多次爆炸。其他圖片顯示，多棟建築物遭爆炸摧毀。

緬甸最大的反叛組織之一——德昂民族解放軍（TNLA）周日在Facebook上發表聲明證實爆炸事件，稱儲存的炸藥用於採礦作業。該地區以盛產紅寶石而聞名。