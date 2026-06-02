緬甸撣邦村莊發生爆炸逾55死70傷　反政府武裝：礦用炸藥意外引爆

緬甸撣邦（Shan）南坎鎮（Namhkam）一個村莊發生爆炸，造成至少55人死亡，另有數十人受傷，大半個村子被夷為平地。緬甸反政府武裝德昂民族解放軍（TNLA）說，存放在村裏的礦用炸藥意外引爆。



事故於星期天（5月31日）中午12時左右（香港時間下午1時30分）發生在南坎鎮光達村（Kaung Tat）。當地居民莫伊正行駛在距離爆炸地點約2.4公里的路上，他告訴路透社，看到一團蘑菇雲沖天而起，「一切都被徹底摧毀，面目全非」。

緬甸北部撣邦南坎地區5月31日發生大爆炸。（圖／翻攝自X@geotechwar）

緬甸村莊發生大爆炸 蘑菇雲沖天而起：

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莫伊說，他們原本懷疑是一枚大型未爆炸彈引爆：「根據我們目睹的爆炸威力和聲音判斷，這絕非小爆炸，規模遠超無人機投彈。」

莫伊說，他在爆炸發生約一小時後抵達現場。炸藥炸出一個巨大的彈坑，現場一片狼藉，到處散落着殘肢斷臂和屍塊，「整個村莊彷彿消失了一樣」。

一名當地記者告訴路透社，爆炸威力巨大，一些遇難者被埋在大量瓦礫和碎片下，挖掘機正在現場進行搜救：「村裏一半以上的房屋被摧毀，爆炸中心周邊的房屋被徹底炸成碎片，連房屋的柱子都沒了。」

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一中國公民受傷

一名要求匿名的救援人員告訴法新社，爆炸造成46人死亡，其中包括六名兒童，另有70多人受傷。巨大的爆炸摧毀了許多房屋，傷者已被送往當地醫院救治。被毀房屋廢墟底下可能還有更多遇難者。

另一名不願具名的救援人員說，死亡人數為59人，救援人員已找到遇難者遺體併火化。

德昂軍發言人說，爆炸造成39人死亡，75人受傷。這一數字比當地媒體統計和目擊者敘述低了很多。

中國外交部星期一（6月1日）證實，一名中國公民在爆炸中受傷。

德昂軍：事故是炸藥意外爆炸引起

目前與緬甸政府處於停火狀態的德昂軍說，南坎鎮儲存的用於採礦和採石的炸藥發生了「意外爆炸」。

緬甸許多武裝組織依靠開採貴金屬礦產，來獲取對抗軍方行動的資金，但安全措施的鬆懈導致多起礦井坍塌等事故發生。

緬甸軍方2021年發動政變推翻民選政府，德昂軍、若開軍和緬甸民族民主同盟軍2023年結成「三家兄弟聯盟組織」（Three Brotherhood Alliance），多次與緬甸軍方交火。

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德昂軍在Telegram發表聲明說，這些炸藥屬於其經濟部門，確切爆炸原因還在調查中，最終將向負有責任者問責。

德昂軍也向死者家屬和受影響村民致以最深切的慰問，並將儘快為受爆炸影響的家庭提供救濟、醫療和康復服務。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】