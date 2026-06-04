美眾議院通過象徵性決議案　要求結束對伊朗戰爭　共和黨4人倒戈

美國眾議院6月3日以215票贊成、208票反對通過戰爭權力決議，正式限制美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對伊朗軍事行動的權限，要求其行動前必須或得國會批准，否則需撤出駐軍。雖然有關決議很大程度上僅象徵性質，因即便參議院最終也獲通過，特朗普仍可動用否決權攔下。但有分析認為，這無疑也算是對特朗普的一次「政治打擊」。



周三的決議通過後，民主黨全國委員會主席馬丁（Ken Martin）發文稱：「這是美國的勝利，參議院是時候依據這項協議，阻止特朗普對伊朗發動戰爭了。」

這次決議獲得通過，原因之一是其中有4名共和黨議員投了反對票。他們分別是來自肯塔基州的馬西（Thomas Massie）、來自賓夕法尼亞州的Brian Fitzpatrick、來自俄亥俄州的Warren Davidson 和來自密西根州的Tom Barrett 。

該決議依據1973年《戰爭權力決議》制定，規定敵對行動持續90天需經國會授權，目前美伊衝突已持續超三個月。儘管特朗普政府聲稱停火協議即將達成，但美伊談判多番僵持未能有效阻止該決議。

2026年6月3日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓形辦公室與官員交談。（Reuters）

這已是眾議院第四次表決限制特朗普對伊戰事的相關決議，法案隨後移交參議院審議，已有共和黨參議員倒戈支持同類限制提案。

外界分析，民眾對伊戰支持率低迷，擔憂油價上漲影響中期選舉，是共和黨反對增多的重要原因，而特朗普也持續公開報復黨內異議議員。