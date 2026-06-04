特朗普確認出席G7與北約峰會　與盟友互動受國際關注

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月3日發文宣布，他將親赴法國參加七國集團（G7）領導人峰會。同時，國務卿魯比奧（Marco Rubio）也證實特朗普7月將出席在土耳其舉行的北約（NATO）峰會。



G7峰會將於6月15日至17日在法國東南部埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行，是成員國討論和協調應對重大全球經濟、金融和地緣政治挑戰的主要平台。

特朗普稱，他將在6月14日白宮舉辦終極格鬥冠軍賽（UFC）活動後，馬上啟程前往法國參加G7峰會。

2026年6月3日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在自家媒體Truth Social上發文，宣布將親赴法國參加七國集團（G7）領導人峰會。（Truth Social）

據路透社報道，特朗普願意出席北約峰會，也讓國際社會鬆了一口氣。過去他多次批評北約未配合美國對伊戰爭布局，甚至數度揚言退出北約，外界因此質疑其是否會參與本年度北約峰會。

目前，相關消息已確認特朗普將參與兩大重要國際峰會，屆時其與盟友談話內容、互動模式與政策立場，將成為國際社會觀察與關注的重點。