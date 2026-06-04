日媒披露高市首份防衛白皮書渲染中國威脅　人民日報：又炒作

日媒6月3日披露日本2026年版防衛白皮書的概要，這份日本首相高市早苗上任後的首份《防衛白皮書》概要，將中國軍事活動列為「嚴重關切的事項」，與去年措辭幾乎相同。中國《人民日報》稱，白皮書草案繼續編造中國威脅論的虛假論調，「炒作周邊威脅是日本軍國主義的慣用伎倆」。



《人民日報》周四（6月4日）刊發署名「鐘聲」、題目為《日本圖謀擴軍，又拿「周邊威脅」作幌子》的評論文章稱，《防衛白皮書》草案大肆渲染中國國力發展帶來的安全挑戰，將中國在太平洋的正常活動歪曲為安全威脅。

文章說：「炒作周邊威脅是日本軍國主義的慣用伎倆，這套陳舊說辭再次清晰暴露了日本右翼勢力加速軍事擴張、推動安保政策全面轉向的真實意圖。」

文章還稱，白皮書草案使用「安全威脅」「警惕」「十分擔憂」等表述，繼續編造「中國威脅論」的虛假論調，「日方將一個始終堅持走和平發展道路的國家刻意塑造成安全威脅，既違背客觀事實，也與亞太各國求和平、謀合作、促發展的主流願望背道而馳。」

日本放送協會（NHK）周三（6月3日）報道，日本2026年版防衛白皮書的概要中，關於中國軍事活動的措辭與2025年版幾乎相同，指出這是「我國和國際社會嚴重關切的事項，是迄今為止最大的戰略性挑戰」。

2026年4月12日，日本東京，高市早苗在自民黨代表大會上演唱黨歌。（Reuters）

根據概要，白皮書就中國的軍事活動列舉了以下事項：中國軍隊的戰鬥機在2025年12月間歇性地用雷達照射日本自衛隊的飛機、中國航母在太平洋的活動日益活躍。預計新版防衛白皮書將於夏季在內閣會議予以報告。

去年11月，中日關係因日本首相高市早苗發表「台灣有事」論而跌入谷底。日本今年持續推進防務政策調整，包括討論修憲、放寬武器出口限制等，進一步引發中國不滿。中國則多次批評日本渲染「中國威脅」，試圖進行軍事擴張。