印尼電視台罕見失誤播1小時「大尺度不雅影片」　官方挨轟急道歉

印尼《雅加達電視台》（JAKTV）於當地時間週一（1日）上午的黃金播出時段，驚傳重大播送事故。其電視主頻道竟無預警播放長達1小時的「成人色情內容」，讓螢幕前的民眾全傻眼。



對此，JAKTV於6月2日急發聲明向社會大眾致歉，強調該不雅影片絕非官方授權之節目內容，目前高度懷疑是播送系統遭外部駭客惡意入侵，內部已成立資安專案小組全力追查原因。

印尼《雅加達電視台》驚傳重大播送事故。其電視主頻道竟無預警播放長達1小時的「成人色情內容」。（X@howtodresvvell，翻譯自Grok）

電視台狂播「愛愛片」 觀眾全傻眼

據《Tirto.ID》報導指出，這宗烏龍放送事故，發生在週一上午約9時12分。許多民眾在看電視時，驚見《雅加達電視台》竟播放「一對男女發生性行為」的不雅影像，頓時引起熱議，許多人紛紛拍下畫面回報電視台。

有當地民眾憤怒表示，該異常狀況持續時間相當長，

畫面播了超過一個小時都沒中斷，我和老公持續透過IG及X向電視台抗議！

另外，也有不少家長在網路上呼籲，轉台時務必提高警覺，避免讓家中的未成年孩童看見相關畫面。

電視台急發聲明致歉：非官方節目

《雅加達電視台》2日在IG發布道歉聲明，向所有感到不適、震驚與擔憂的觀眾致上最深的歉意。電視台坦言，該不雅內容極度不妥，已嚴重違反當地的廣播電視播送規範。

《雅加達電視台》2日在IG發布道歉聲明，向所有感到不適、震驚與擔憂的觀眾致上最深的歉意。（X@JaktvCom）

經內部初步調查，電視台澄清，該爭議畫面絕非官方製作或預計播放的節目內容。電視台表示，「在技術團隊偵測到播送異常的第一時間，我們便立即啟動緊急應變機制，包含切斷異常訊號、重新落實播送系統的加密防護，並對所有播送設備進行技術性檢測。」

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