天津16歲女被偷拍性愛片傳遍校園　遭霸凌致抑鬱　家長求追究刑責

天津一名女高中生在校外遭同班男同學偷拍性愛片並在校內傳播，導致她長期遭受同學霸凌，最終患上重度焦慮及中度抑鬱。為了逃避校園霸凌，她以家長名義向學校請假近50次，但校方從未核實，直至家長有事前往學校，才驚覺女兒屢次請假，最後在汗蒸館尋回精神受創的女兒。

如今，受害女生因重度焦慮和抑鬱住院。家長認為，校方以「請假程序正常、偷拍行為在校外」為由試圖推諉塞責，明顯失職，未能維護受害學生權益。目前，家長已委託律師，準備通過司法途徑追究偷拍者的刑事責任。



瑤瑤被診斷為重度焦慮、中度抑鬱。（新黃河）

《新黃河》報道，王女士透露，2024年讀高一時年16歲的女兒瑤瑤（化名）被同班17歲男生李某（化姓）帶至校外出租屋發生性關係，期間被偷拍私密影片及錄音。兩人交往兩個月後分手，2025年1月，私密影片和錄音在校園內瘋傳，瑤瑤隨即遭到多名同學辱罵、孤立與霸凌。

因無法面對校園霸凌，瑤瑤自2025年9月起，多次以家長名義發信息向老師請假，累計次數高達近50次，她請假後也不敢回家，而是藏身在汗蒸館內。

為躲避校園霸凌，瑤瑤多次以家長名義發信息和老師請假。（新黃河）

直到2026年3月13日，王女士到學校開具學費發票，才發現女兒不在學校，直至在汗蒸館尋回女兒後，才發現她遭遇偷拍及校園霸凌。隨後，王女士與瑤瑤到醫院檢查，並確診患重度焦慮、中度抑鬱並有輕生傾向，需24小時看守及接受藥物治療。

王女士隨即報警，警方在恢復李某的手機數據後，找到相關音頻及部份影片。隨後，天津警方以李某侵犯公民私隱權為由行政立案。

王女士提到，對於瑤瑤的遭遇，校方曾多次承諾開除李某，但之後僅作留校察看的處分，以及提出退還瑤瑤的學費，還建議她轉校。

王女士稱，事後與學校多次交涉，校方疑對瑤瑤被偷拍且在校內傳播一事知情，但從未向家長反饋，且女兒請假多次，校方從未向家長確認。她認為，學校在學生長期缺課、遭受孤立等問題上未盡到管理、告知與保護義務，存在明顯失職，且事後承諾不兌現，未能維護受害學生權益。

警方以李某侵犯公民隱私權為由進行行政立案。（新黃河）

5月14日，伯苓高級中學德育處負責人表示，校方已對李某作出開除學籍和留校察看處分，目前警方已介入，校方將依據公安調查結果作進一步處理。

對於瑤瑤多次請假以及因被同學霸凌而導致抑鬱等情況，該負責人稱，瑤瑤是以家長名義請假，她在學校表現正常。針對李某拍攝並傳播瑤瑤私密影片一事，負責人則稱有關行為均發生在校外，且警方已介入，校方未掌握具體情況。

目前，王女士已委托律師，準備通過司法途徑追究李某的刑事責任。其代理律師指出，李某偷拍未成年女性私密影片行為惡劣，他在傳播影片時已年滿18周歲，且在校內向未成年人傳播，導致被害人遭校園霸凌並罹患抑鬱症，涉嫌犯侮辱罪及傳播淫穢物品罪。