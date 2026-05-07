泰國公共場所頻傳遊客「活春宮」事件　當局誓言嚴懲並加強監管

泰國近期發生多宗外國人在公共場所發生性行為的事件，泰國誓言加強對遊客行為的監管，並警告稱這些事件有損泰國的形象。



法新社報道，泰國總理辦公室星期三（5月6日）發聲明說，遊客若做出「不當行為」，將被提控。當局對娛樂場所的檢查也將更加嚴格。

這次打擊行動「旨在維護泰國美好的文化價值觀」。

泰國近期發生多起外國人在公共場所發生性行為的事件。（圖/FB@Phuket Times ภูเก็ตไทม์）

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星期一（4日）晚間，在泰國南部布吉島一個熱門旅遊區，一對外國男女被發現在一輛嘟嘟車（Tuk Tuk，或稱篤篤車）內進行性行為。

當局指出，他們正吊銷一名41歲西班牙男子和一名43歲秘魯女子的簽證，並將他們驅逐出境，同時列入黑名單。

政府聲明稱，兩人已承認自己的行為，並被控違反公共猥褻罪。在泰國公共場合裸露身體和發生性行為將面臨最高5000泰銖（約1,212港元）罰款。

4月，一對法國夫婦因在布吉島海灘發生性行為的視頻在網上廣泛傳播而被捕，並被驅逐出境。

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今年早些時候，另一對法國夫婦在布吉島一輛嘟嘟車內發生性行為的視頻在網上引發眾怒，他們後來也被列入黑名單並被吊銷簽證。

泰國政府指出，預計今年將接待約3350萬外國遊客，高於2025年的近3300萬遊客。

不過，旅遊部數據顯示，今年4月遊客總數較去年同期下降7%，其中歐洲遊客數量下降近16%。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】