乘搭的士想「肉體抵車資」？本港社交平台Threads、Facebook及討論區近日瘋傳1段「車CAM（行車記錄器）」影片，台灣有的士司機碰上奇葩「艷遇」，駕駛期間穿着性感的美女乘客，突然起身想強行抓司機下體；被拒絕後，美女竟脫去上衣胸罩問可否與司機性交。幸而這名司機沒有被美色所惑，冷靜應對忍辱完成行程，其間更充當心靈導師「靈魂拷問」對方。



影片震驚網民，有人直呼「可怕」，又讚揚司機是「超級好男人」，「超帥」、「看到這種，男生能把持住的不多欸」、「司機很正直」、「好男人respect」。



網上流傳影片，台灣有的士司機駕駛期間，穿着性感的美女乘客突然起身想強行抓他下體。（影片截圖）

這是「好男人的典範」？網上流傳影片長近3分鐘，1名上身穿比堅尼胸罩的性感美女，坐在的士後排座位「挑逗」男司機，男司機以尷尬語氣回應「喔，有女朋友了」，惟女乘客突然起來俯身向前，問司機「我可以抓一下（下體）嗎？」。

上身穿比堅尼胸罩的性感美女，坐在的士後排座位「挑逗」男司機。（影片截圖）

上身穿比堅尼胸罩的性感美女，坐在的士後排座位「挑逗」男司機。（影片截圖）

男司機回應「有女朋友了」，惟女乘客突然起來俯身向前，問司機「我可以抓一下（下體）嗎？」。（影片截圖）

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女乘客突脫衣強行摸下體 的士司機側身躲避

男司機即時拒絕表示「不用不用不用」，但女乘客未有放棄，竟脫去胸罩露出胸部，並向男司機伸手想強行觸摸下體，男司機側身躲避，重申「不用不用不用」。

的士司機面對「美色」不為所動。（影片截圖）

突襲未有得手，女乘客未有穿上衣就坐回後排，取出梳子梳頭，卻仍不死心說「抓一下嘛」。見司機繼續拒絕，女乘客竟明言想與司機進行性行為，「想被（性交）」。男司機強調自己有女朋友，女乘客疑惑問「有差嗎？她又不知道」，男司機聞言回應「喔不是這個問題啊，天公伯（老天爺）知道啊」，又說女乘客行為會影響他駕駛。

女乘客問可否性交 的士男司機靈魂拷問

不過女乘客還未放棄，表示可以把車停在路邊性交，並講了一大堆極露骨說話，男司機堅持「說不」，最後反問女乘客「妳這樣真的開心嗎？你開心就好了」。影片至此結束。

網民紛紛讚揚司機是「正人君子」。（影片截圖）

網民激讚的士司機：超級好男人

網民看影片嘩然，「可怕」、「作風好大膽」。亦有大批網民讚揚司機是「正人君子」，「男生說那句天公伯知道，超帥」、「看到這種，男生能把持住的不多欸」、「司機很正直」、「好男人respect」、「超級好男人」、「幸好這小哥很穩，摸下去可能會就跑法院了」。

不過也有網民稱認識影片中的「女乘客」，質疑「女乘客」性別，「她是第三性，男的」、「真的，我感覺那不是女的」、「台灣紅姐」。

台灣強行猥褻可判監禁5年以下

根據台灣《刑法》第224條，以強暴、脅迫、恐嚇等違反意願方法，對他人進行性交以外、足以滿足性慾的猥褻行為，處 6個月以上、 5年以下有期徒刑。