特朗普頒令設AI預審機制　促科企公布新模型30天前自願接受測試

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月2日簽署行政命令，要求Anthropic、OpenAI、Google等人工智能（AI）開發商對外公布AI新模型30天前，先自願提交給政府進行網絡安全審查。



綜合外媒報道，該行政命令指示包括國防部、財政部和國土安全部等聯邦機構加強對國家關鍵基礎設施的網絡安全防禦，並制定政府針對AI模型的安全測試和審查機制。

在這張攝於2026年3月10日的照片中，人工智慧公司Anthropic的標誌出現在一部智慧型手機螢幕上，其背後則是美國防部的標誌。（Getty）

根據相關行政命令，特朗普政府要求相關科企在向政府之外的組織公布AI新模型前，先自願提交給政府進行審查，各政府機構將有最多30天時間進行測試。

由於該行政命令明確禁止政府設定強制性許可或預先審批要求，所以這項措施只是屬於自願性質而非硬性規定。

2026年5月27日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行內閣會議時用手指向某人。（Reuters）

報道引述消息人士指，特朗普原定於5月21日簽署該行政命令，但他當日推遲了簽署，稱不喜歡命令最初的部份內容，且不希望採取任何可能削弱美國在AI領域與中國競爭的措施。