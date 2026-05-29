美國大學畢業禮用AI讀人名爆公關災難　漏讀幾十人名遭鬧爆｜有片

美國亞利桑那州（Arizona）格倫代爾社區學院（Glendale Community College）近日舉行畢業禮時發生嚴重「事故」，畢業典禮使用人工智能系統宣布畢業生名字上台出現嚴重失誤，漏讀了數十名學生的名字，校長在承認此事時遭到學生們報以強烈噓聲。



美國一名校長就利用AI系統宣讀畢業生名字出現失誤致歉：

綜合《美國全國廣播公司》（NBC）和《新聞周刊》（Newsweek）報道，在畢業典禮接近尾聲時，學院院長靴南迪斯（Tiffany Hernandez）向出現畢業典禮的學生解釋指，學院當日是利用AI宣讀畢業生名字，告知他們要上台。

靴南迪斯表示：「情況是這樣的，我們啟用了一套新的AI系統作為讀名系統。沒錯，沒錯。這對我們來說是個教訓。」台下的學生們向她報以一片噓聲。

靴南迪斯無奈地指，他們無法重新安排流程，讓屏幕顯示所有名字，但那些最初沒有被叫到名字的學生可以上台拍照。學生們被要求排成兩隊，並透過麥克風報出他們的名字。

靴南迪斯坦承：「我非常抱歉，我希望大家還有很多機會拍一些很棒的照片，也能和親朋好友一起慶祝。」

負責管理格倫代爾社區學院的馬里科帕社區學院在一份聲明中表示，已就技術故障直接向學生致歉。

聲明中寫道：「雖然問題在畢業典禮期間已得到解決，但我們對這次故障給畢業生及其家人帶來的不便深表歉意，這本應是他們慶祝的時刻。」