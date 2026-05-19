美國社會對AI發展焦慮升級　Google前CEO談人工智能影響遭喝倒彩

人工智能（AI）迅速發展之際，皮尤研究中心（Pew Research Center）調查發現，美國社會感到「擔憂多於興奮」。而Google前行政總裁施密特（Eric Schmidt）5月15日在大學畢業典禮致辭，談及人工智能的影響時，遭到學生多次噓聲喝倒彩。



現年71歲的施密特在演講中表示「AI的興起是下一場工業革命」，還對學生說：「你們正在繼承一個並非由你們造成的爛攤子」，相關言論刺激了學生們焦慮的神經。

儘管施密特承認學生們的擔憂是「合理的」，並鼓勵學生適應並塑造人工智能在未來的使用方式，但並不能緩解學生對人工智能時代到來的憂慮，反而引起學生們陣陣噓聲表示不滿。

此前佛羅里達中央大學相關高管談及 AI 產業變革，同樣遭到畢業生反感駁斥。反觀Nvidia（英偉達）行政總裁黃仁勳則持樂觀態度，認為人工智能會催生全新行業與就業崗位，青年只需善用技術便能把握機遇，兩種觀點形成鮮明對立。

皮尤研究中心的調查印證大眾心態，半數民眾對人工智能普及心存憂慮，就業衝擊成為民眾最擔憂的核心問題。

2026年5月15日，Google前行政總裁施密特在大學畢業典禮致辭，談及人工智能及其對社會的影響時，遭到學生噓聲喝倒彩。（網絡圖片）

隨著AI爭議不斷升級，民眾焦慮情緒持續攀升，相關極端事件也接連發生。今年4月，有青年涉嫌向 OpenAI 高層居所投擲危險物品，支持科技專案的議員吉遜（Ron Gibson）也遭遇惡意威脅襲擊。