黎巴嫩真主黨拒接受以黎停火協議：只要佔領存在　抵抗就將繼續

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（United Nations Interim Force in Lebanon，UNIFIL）6月4日（周四）表示，一名聯合國維和人員3日晚上在黎巴嫩東南部邁爾季歐雲（Marjayoun）附近的基地遭到砲擊，最終傷重不治。此外，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）拒絕接受黎巴嫩政府與以色列3日達成的停火協議，稱其為「消滅一部分黎巴嫩人民並奴役其餘人民的路線圖」。



據《歐洲新聞台》（Euronews）報道，另有兩名維和人員受傷，目前正在聯合國駐黎巴嫩臨時部隊基地內的醫療機構接受治療。

2026年6月4日，黎巴嫩奈拜提耶（Nabatieh）拍攝的照片顯示，經歷以色列的空襲後，黎巴嫩南部濃煙滾滾。（Reuters）

聯合國維和特派團在一份聲明中表示：「塞爾維亞政府已確認，受傷的維和人員為塞爾維亞公民，其基地遭到襲擊後接受緊急醫療救治。隨後他被直升機送往貝魯特的一間醫院，但最終不治身亡。」

聯合國公布的數據顯示，自3月2日敵對行動開始以來，已有7名聯合國維和人員在黎巴嫩喪生。

據美媒6月4日（周四）報道，真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）表示，要求真主黨停止戰鬥並從黎巴嫩南部撤軍，卻允許以色列「繼續侵略」的「虛假停火」無異於「投降、失敗，並最終使敵人得逞」。

卡西姆呼籲黎巴嫩政府停止與以色列的直接談判，稱其為「鬧劇和侮辱」。

卡西姆在聲明中表示：「黎巴嫩廣大民眾完全拒絕接受這種荒謬、屈辱且可恥的談判結果。」

據報道，以色列與黎巴嫩政府3日（周三）在華盛頓達成的協議要求真主黨「完全停止」砲火並從黎巴嫩南部撤軍。

以色列國防部長對該協議表示歡迎，並表示以色列軍隊將「繼續在地面進行砲擊和軍事行動」，並「繼續在黎巴嫩安全區駐軍，但不會允許當地居民返回（原居地）」。

卡西姆指出，真主黨不會參與任何允許以色列繼續作戰的停火協議。

2025年9月19日，真主黨支持者在黎巴嫩貝魯特南部郊區聚集，聆聽真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）發表講話。（Getty）

他認為：「我們只關心通過停火及以色列撤軍來全面結束侵略。只要佔領存在，抵抗就將繼續。」（As long as the occupation remains, the resistance will continue）