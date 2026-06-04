以色列及黎巴嫩同意停火　前提真主黨停止攻擊及撤出黎南地區

以色列和黎巴嫩代表6月2日至3日在華府舉行新一輪會談後，與美國發表的聯合聲明稱，以黎在美國斡旋下同意實施停火，但前提是黎巴嫩真主黨完全停止攻擊，且真主黨從利塔尼河（Litani）以南的黎南地區撤離所有武裝人員。



2026年6月2日，美國、黎巴嫩和以色列代表在美國華盛頓特區舉行會晤。圖為美方代表。（Reuters）

聯合聲明指出，以黎雙方在美國的指導下，同意迅速推進試點區的建立，黎巴嫩武裝部隊將在試點區內完全控制該領土，排除所有非國家行為者，這些措施料有助兩國之後達成全面的和平與安全協議。

聲明又稱，以色列和黎巴嫩關係的未來必須由兩國政府決定，反對任何國家或非國家行為者企圖挾持黎巴嫩的未來。

以色列和黎巴嫩重申，雙方沒有敵對意圖，並承諾繼續進行直接談判以建立互信，並解決所有懸而未決的問題，及致力達成兩國之間的全面協議。

2026年6月2日，黎巴嫩南部繼續遭受以色列空襲，竄起滾滾濃煙。 （Reuters）

雙方代表討論了根據5月29日會談制定的安全框架，旨在可持續地確保黎巴嫩和以色列的主權、安全和領土完整，當中包括解散非國家武裝團體。

美國強調，將支持黎巴嫩政府的武裝部隊，提升其作戰能力，使其能夠在黎國全境有效行使主權。美方也重申國務卿魯比奧（Marco Rubio）6月2日的聲明，真主黨不僅是以色列和美國的敵人，也是黎巴嫩的敵人。

以色列重申，只有解除真主黨武裝並清除其在黎巴嫩境內的所有基礎設施，才能確保以色列的安全和領土完整。以色列強調，必須在美國的領導下進行直接談判，以解決所有懸而未決的問題，以實現持久和平與安全。

2026年6月2日，黎巴嫩南部繼續遭受以色列空襲，竄起滾滾濃煙。 （Reuters）

黎巴嫩重申，必須相互尊重國際公認邊界，全面落實停止敵對行動的協議，並強調領土完整和國家主權原則。黎巴嫩承諾在美國的支持下，增強黎巴嫩武裝部隊的能力，以有效控制全國局勢。

雙方同意於6月22日當週重啟政治與安全磋商，以期達成全面協議。美國同意在此期間繼續為雙方溝通提供便利。