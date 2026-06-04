伊朗外長：倘以色列襲黎巴嫩首都貝魯特　中東戰爭將全面重啟

伊朗與美國進行停火談判之際，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）6月3日警告，如果以色列襲擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut），中東戰爭將全面重啟。



法媒報道，阿拉格齊接受黎巴嫩廣場電視台（Al Mayadeen）採訪時表示，任何對貝魯特的襲擊都將造成嚴重後果。他表示：「如果以色列襲擊貝魯特，我們的武裝部隊已做好攻擊以色列的準備。」

2026年5月7日，黎巴嫩貝魯特南部郊區，一名男子看着救援人員在以色列昨日發動空襲的現場進行救援工作。（Reuters）

阿拉格奇表示，伊朗與美國的溝通管道仍然暢通，並就制止以色列襲擊貝魯特一事交換意見。

以色列、黎巴嫩代表同日與美國發表聯合聲明稱，以黎在美國斡旋下同意實施停火，但前提是黎巴嫩真主黨（Hezbollah）須完全停止攻擊，並從利塔尼河（Litani）以南的黎南地區撤離所有武裝人員。

2025年4月18日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）在莫斯科與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov，不在圖中）會晤後出席記者會。（Reuters）

阿拉格奇在受訪時又提到，美伊有關結束戰爭的談判還沒有任何實質進展；然而，特朗普周三在白宮向記者表示，雙方談判進展順利，甚至有可能在本周末達成協議。