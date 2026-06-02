以黎代表華府舉行新一輪會談　黎巴嫩：南部遭空襲至少10死131傷

以色列和黎巴嫩代表6月2日在美國華府舉行新一輪會談。 黎巴嫩衛生部門同日表示，以色列於1日對黎巴嫩南部多地發動襲擊，造成至少10人死亡、131人受傷。路透社報道，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣稱以色列及真主黨同意局部停火後，以色列於2日繼續打擊黎巴嫩南部。



2026年6月2日，美國、黎巴嫩和以色列代表在美國華盛頓特區舉行會晤。圖為美方代表。（Reuters）

黎巴嫩衛生部門的聲明指出，以軍1日對黎巴嫩南部城市提爾（Tyre）的賈巴爾阿邁勒醫院（Jabal Amel Hospital）周邊地區發動空襲，造成4人死亡、127人受傷。傷者包括39名醫院人員，當中4人傷勢嚴重，醫院基礎設施受損嚴重。

此外，以軍1日對黎南部西頓（Sidon）地區的馬魯瓦尼耶鎮（Marwanieh）發動空襲，造成6人死亡、4人受傷。

路透社報道，黎巴嫩政府表示，2日將在華府的會談中，尋求以色列擴大停火範圍。