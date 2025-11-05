路透社：因安世半導體晶片短缺　日產下周削減日本Rogue車型產量

路透社11月5日引述知情人士報道，受荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）供應短缺影響，日產汽車下周起削減在日本本土生產的暢銷SUV車型Rogue產量。此舉是安世半導體因外交動盪導致供應鏈受阻所引發的最新後果。



根據消息人士講述，日產計劃於11月10日開始的一周內，在其位於九州的工廠將Rogue車型（該車型在日本和英國市場稱為X-Trail）的產量削減約900輛。由於使用安世晶片的零件供應持續不穩定，該廠11月17日當周的生產計劃也在重新評估中。

2025年10月23日，德國漢堡，在荷蘭政府接管中資企業持有的安世半導體（Nexperia）後，德國汽車生產商警告事件或導致停產。（Reuters）

日產已向路透社確認將實施「小規模生產調整」，範圍涵蓋九州工廠及生產Note緊湊型車的Oppama 工廠，涉及數百輛汽車。公司聲明強調：「局勢仍不穩定，我們正密切關注事態發展。待供應穩定後將迅速恢復生產，力求最小化對客戶交付的影響。」

此次減產凸顯安世半導體供應鏈危機對全球汽車業的衝擊。此前，荷蘭政府於9月接管安世半導體，中方隨後對其產品實施出口管制，引發連鎖反應。本田汽車上周已因此暫停墨西哥工廠生產，並調整北美生產計劃。

值得關注的是，Rogue車型是日產去年在美國市場的銷量冠軍，年銷量近24.6萬輛。此次減產不僅暴露汽車產業對關鍵晶片的依賴，更反映出地緣政治緊張如何通過供應鏈傳導至實體經濟，正在考驗全球製造商的應變能力。