日媒：日產凍結美國電動車生產計劃 以生產混合動力版XTERRA
撰文：莊勁菲
出版：更新：
日媒10月1日報道，日產汽車（Nissan）將凍結在美國的純電動汽車生產計劃。消息人士指出，該決定考慮到電動車銷售減慢和購車減稅優惠取消等因素。取而代之的是，日產將在2028年將已經停產的SUV車型XTERRA，以混合動力版本重新銷售。
當地時間周二午夜，美國針對電動車的7,500美元（約5.8萬港元）聯邦購車減稅已經到期。
共同社引述消息人士透露，凍結對象為計劃在美國密西西比州坎頓工廠（Canton Vehicle Assembly Plant）生產的電動SUV，日產已要求零件廠商暫停生產業務，並正在考慮於該工廠生產混動版XTERRA。
彭博社引述日產美洲區董事長梅內爾（Christian Meunier）表示，日產將在2028年將Xterra重新定位為一款搭載V6引擎的混合動力車型，以填補坎頓工廠的閒置產能。該公司也正在考慮打造該車型的英菲尼迪（infiniti）高階版本，並將全尺寸日產Armada和Infiniti QX80 SUV車型轉移到該工廠生產。
梅內爾周二表示：「經銷商對此非常興奮，因為這將成為日產回歸的一個很好的例子，這將縮小工廠規模，並將成本控制在合適的水平。」
共同社指出，坎頓工廠原計劃2028年生產純電版SUV。鑒於營商環境惡化等，日產曾在7月舉行的供應商說明會上表示最長延期一年左右開始生產。
