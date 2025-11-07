日產上半財年淨虧損2219億日圓　受特朗普關稅影響

日產汽車（Nissan Motor）11月6日發布2025上半財年（4至9月）的合並財報顯示，凈虧損2219億日圓（約14.5億美元），而前一年度同期為盈利192億日圓。日本共同社報道，在全球銷售疲軟的同時，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對汽車加徵關稅增加了成本，壓低了利潤。報道又稱，日產半年報出現虧損為5年來首次。



圖為2023年11月3日，一架日產（Nissan）Sakura電動車在日本橫濱一處充電站充電。（Reuters）

共同社報道，日產的全球汽車銷量下降7.3%，減至148萬輛。按國家及地區來看，中國跌幅最大，達17.6%。日本降幅為16.5%，減至銷出18.6萬輛。至於美國市場則小幅下降，共銷售至44.5萬輛。按營業利潤來看，美國關稅造成1497億日圓（約9.79億美元）的利潤下滑。

作為重組措施的一環，公司將以970億日圓（約6.34億美元）的價格，出售位於橫濱市的總部大樓及土地。共同社報道，日產出售總部後將獲利739億日圓（約4.83億美元），將作為特別利潤計入財年財報，公司今後將支付租金繼續使用大樓。日產還宣布，在墨西哥與德國平治集團的合資工廠，今個月起將停產日產車輛。

日產同時正裁減全球約2萬名員工，公司稱「正在按計劃推進」，未透露目前已裁減人數。