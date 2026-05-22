SpaceX招股書披露經營細節　馬斯克邁向成為人類首位萬億美元富豪

世界首富馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司SpaceX計劃6月上市，5月21日正式遞交S-1招股文件，這份重磅文件披露該公司更多經營細節，外媒指出，在上市後，現年54歲的創辦人馬斯克有望成為史上首位身家突破1萬億美元（約7.8萬億港元）的超級富豪。



根據S-1文件顯示，馬斯克手握SpaceX絕對控制權，上市前持有12.3%的A類股份以及93.6%的B類股份，合計持股約51億股、掌握85.1%投票權，同時還持有3.5億份低價期權。

若如外界猜測，SpaceX估值達1.75萬億至2萬億美元，再搭配市值約2920億美元的特斯拉股份，個人淨資產輕鬆衝破1萬億美元，身家遠超其他頂尖富豪，甚至媲美頂級國家經濟規模。

馬斯克5月訪華期間是晚宴上的「風頭躉」，多名中美企業家紛紛和他握手合照。(Reuters)

旗下擁有Tesla（特斯拉）、SpaceX的馬斯克，財富增長遠未止步，尤其是外界曝光其兩份極具「科幻色彩」的激勵方案，如要特斯拉股權獎勵，馬斯克要讓公司達成在智能機械人、無人駕駛的士落地等目標，至於在SpaceX，巨額股份獎勵與星際探索綁定，馬斯克要令公司達成在火星建百萬人口聚居地、搭建深空大型數據中心等目標，方可解鎖獎勵，外界預測，馬斯克終極財富潛力最高可達6萬億美元。

此外，文件亦揭露SpaceX內部形成「星鏈養AI、火箭做配套」的獨特經營格局。作為核心「搖錢樹」，星鏈（Starlink）業務盈利穩定，憑藉高利潤率成為集團最穩固基石。相反，xAI進入高額「燒錢」階段，單年巨額虧損；傳統火箭業務因高額研發投入亦常年虧損，兩者不斷吞噬星鏈利潤。

2026年3月3日，人們走過星鏈（Starlink） 的展台。（Getty）

目前，SpaceX正以星鏈現金流為AI賽道「輸血」，並規劃2028年部署軌道AI算力衛星，搶佔太空算力新賽道。業界將SpaceX超高估值定義為「馬斯克帶來的溢價」，源自其航太技術壟斷優勢與顛覆行業的創新能力。

這場空前的財富兼科技傳奇也引發爭議，一面是外界對其科技革新貢獻的認可，一面是市場對財富過度集中、影響力失衡的質疑。據規劃，SpaceX將於六月中旬定價掛牌，馬斯克的萬億美元身家傳奇也將得印證。