特朗普長子：無法假裝中國是盟友　因此不會選擇對華投資

儘管美國總統特朗普（Doandl Trump，又譯川普）政府正在推動改善美中經貿關係，他的長子小特朗普（Donald Trump Jr.）周四（6月4日）在瑞士蘇黎世一場面向投資者的活動上說，他不會選擇投資中國。



據彭博社報道，小特朗普在活動上問及是否會投資中國時回答：「我不會。我認為我們不能假裝中國是盟友，那樣做是愚蠢的。」

與弟弟埃里克（Eric Trump）共同擔任特朗普集團執行副總裁的小特朗普，在父親重返白宮後積極推動多項海外投資與開發項目。他向現場投資者說，自己尤其擔憂中國的法律體系，並認為這一體系對外國企業不利。

他說：「我想不出有哪個非中國企業在中國做生意時，曾贏得過一場訴訟。」

2025年8月13日，在美國紐約市，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的長子小特朗普（Donald Trump Jr）、次子埃里克（Eric Trump）在納斯達克大樓外合照，以慶祝ALT5敲鐘上市，用於啟動World Liberty Financial（WLFI）的財庫策略。（Reuters）

小特朗普發表上述言論之際，美國貿易代表辦公室當天剛啟動公眾意見徵詢程序，準備落實特朗普與中國國家主席習近平上月在北京會晤期間提出的「貿易委員會」（Board of Trade）構想。

美國官員透露，雙方正尋求確定各約300億美元（約2340億港元）的商品清單，確保相關貿易不涉及國家安全風險，並以此為基礎降低部分商品關稅。

習近平與特朗普2026年5月14日合影，當天兩人同遊北京天壇（Pool via REUTERS）

特朗普去年初重返白宮後，美中一度陷入針鋒相對的關稅戰。不過，雙方隨後達成協議，同意相互降低部分關稅，美中貿易關係也因此出現緩和跡象。

本文獲《聯合早報》授權轉載

